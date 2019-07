Boca Juniors viaja para levar Salvio do Benfica

Salvio ainda não é certo para a nova época do Benfica: o Boca Juniors não desiste do extremo argentino.

De acordo com o jornal argentino "Olé", o presidente do Boca, Daniel Angelici, chega nas próximas horas a Lisboa, para nova investida por Salvio, depois da recusa do clube encarnado de um empréstimo com opção de compra. O clube argentino estará disposto a pagar 5 a 6 milhões de euros por 50% do passe e levar já o jogador.

O "Olé" explica que as negociações entre Boca Juniors e Benfica estão quase fechadas. O que não será tão fácil é chegar a acordo com Salvio, que assinaria um contrato válido para as próximas três temporadas.

Na quarta-feira, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, frente ao Anderlecht, Salvio foi enigmático. Disse que estava "100% focado no Benfica", mas que "todos no Benfica sabem o que [quer]".