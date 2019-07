Centenas de migrantes clandestinos ocupam Panteão de Paris exigindo "documentos e alojamentos"

"Apelamos a todas as forças em França, na Europa ou outros lados, a que apoiem esta campanha contra o medo e a vergonha. Pela igualdade, a dignidade, a justiça e a sua aplicação concreta: documentos para todas e todos. Não queremos voltar a negociar com o ministério do Interior e as suas prefeituras. Agora queremos falar com o primeiro-ministro Edouard Philippe ", refere o comunicado.

Pouco tempo depois da ocupação, o grupo de migrantes foi retirado ordeiramente do interior do Panteão pela polícia francesa, prosseguindo no exterior os protestos, entoando palavras de ordem contra o racismo e apelando à mobilização de outros migrantes clandestinos no protesto.

Esta não é, contudo, a primeira vez que o “Gilets Noirs” promove ocupações. Em junho ocuparam a sede do grupo Elior, na Défense, também em Paris, denunciado a exploração de migrantes pela empresa. Antes, em maio, ocuparam um terminal do aeroporto parisiense de Roissy, contra a "colaboração da Air France nas expulsões de migrantes”.