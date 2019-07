Bazoer, ex-FC Porto, troca Wolfsburgo pelo Vitesse

Riechedly Bazoer, que passou pelo FC Porto na última época, trocou o Wolfsburgo pelo Vitesse, da Holanda.

O médio holandês, de 22 anos, esteve emprestado ao FC Porto, na primeira metade da temporada, e ao Utrecht, na segunda. Agora, desvinculou-se do Wolfsburgo e assinou contrato de três épocas com o Vitesse.

A passagem de Bazoer pelo FC Porto foi muito discreta: fez apenas três jogos pela equipa principal, tendo marcado um golo, e no final Sérgio Conceição dispensou-o, com o argumento de que "quando estamos todos a remar para o mesmo lado e há um que mete um dedo de fora, que seja só a velocidade do barco que vá uma unha mais devagar, pode ser por essa unha que [se perde] o campeonato no final da época".