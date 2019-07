Groenewegen vence a sétima etapa do Tour

O holandês Dylan Groenewegen venceu, esta sexta-feira, a sétima etapa da Volta a França.

O ciclista da Team Jumbo-Visma bateu, ao "sprint", o australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal) e o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), que manteve a camisola dos pontos. Groenewegen terminou os 230 quilómetros entre Belfort e Charlon-sur-Saône em 6h02m44s.

O italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) continua a liderar a classificação geral individual, com seis segundos de vantagem sobre o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) e 14 sobre o belga Dylan Teuns (Bahrain-Merida). Em quarto, a 47 segundos, surge o australiano George Bennett (Jumbo-Visma) em quinto, a 49, o vigente campeão, o britânico Geraint Thomas (Team INEOS). Os cinco terminaram a etapa com o mesmo tempo do vencedor.

Rui Costa (UAE Team Emirates) foi 93.º na tirada, a 42 segundos de Groenewegen, e é 44.º na geral, a 15m21s do camisola amarela. Os outros dois portugueses em prova, Nelson Oliveira (Movistar) e José Gonçalves (Katusha-Alpecin), são 97.º e 119.º da geral, respetivamente.

Na oitava etapa, de perfil montanhoso, no sábado, o pelotão da Grand Boucle vai pedalar 200 quilómetros entre Mâcon e Saint-Étienne.