PCP e PS chegam a acordo sobre Lei de Bases da Saúde

O PCP, através do líder parlamentar da bancada comunista, João Oliveira, anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o partido chegou a um

principio de acordo com o Partido Socialista com vista à aprovação da nova Lei de Bases da Saúde. “Consideramos que se chegou a um texto que permite desbloquear o problema”, referiu João Oliveira no Parlamento.

O líder parlamentar comunista, acompanhado na conferência de imprensa pela deputada Paula Santos, que participou no Grupo de Trabalho da Saúde, referiu também que, e ainda que fique por discutir a sua concretização, a solução encontrada “revoga a lei das PPP, fixa um prazo para aprovação da legislação e estabelece os termos da gestão pública da saúde”.

