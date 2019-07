Presidente do Vélez reunido por causa de Thiago Almada

O presidente do Vélez Sarsfield está a tratar do assunto Thiago Almada e, esta sexta-feira, pensou que a chamada da Renascença, por ser proveniente de Portugal, era para tratar da transferência do extremo, de 18 anos, para o Sporting, via Manchester City.

Thiago Almada pertence aos quadros do Vélez, que quer, pelo menos, 20 milhões de euros para o libertar. Contudo, segundo a estação televisiva "TyC Sports", o jogador poderia protagonizar a um protocolo entre leões e City, que o compraria e o emprestaria ao Sporting.

Consultado por Bola Branca, Sergio Rapisarda recusou falar de Thiago Almada, precisamente porque estava em negociações pelo extremo argentino, como admitiu de forma lacónica.

"Pensei que era uma outra chamada, não sabia que era um jornalista. Estou numa reunião e a aguardar uma chamada, também por causa desse tema. Então, peço desculpa, mas agora não posso falar. Muito obrigado", rematou o líder do emblema de Buenos Aires, antes de desligar.

Recentemente, outro jogador argentino do Vélez, Lucas Robertone, foi apontado ao Sporting. No entanto, esse "dossier" não conheceu desenvolvimentos públicos.