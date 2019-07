Tormena pronto para agarrar titularidade no maior desafio da carreira

Vítor Tormena adaptou-se rapidamente à nova realidade e, apesar "do salto grande", do Portimonense para o Braga, o central diz que já se sente em casa. O próximo passo é aproveitar uma oportunidade para ter lugar na opções principais de Sá Pinto, neste que é o maior desafio da sua carreira.

"É um salto grande e com o qual todos os jogadores sonham. Identifico-me muito com este clube, que acompanho desde que cheguei a Portugal, e quero agarrar a minha oportunidade. Defender as cores do Braga é o maior desafio na minha carreira, por isso quero afirmar-me aqui dentro, conquistar coisas grandes, fazer história e provar ao clube todo o investimento feito em mim", disse o jogador, em declarações aos jornalista, no Algarve, onde o Braga realiza estágio de pré-temporada.

Tormena está desde o verão de 2017 em Portugal, altura em que o defesa, formado no São Paulo, assinou pelo Gil Vicente. Na temporada passada estreou-se na I Liga, pelo Portimonense, e esta época, com 23 anos, foi contratado pelo Braga.

Defesa polivalente

Central de raiz, o jogador de 1,92m foi utilizado, em muitas ocasiões, em Portimão, como lateral-direito. Uma posição que desconhecia, mas à qual acabou por se adaptar, ao ponto de, neste momento, se colocar à total disposição de Sá Pinto para o colocar "onde entender melhor".

Questionado sobre os objetivos do Braga, Tormena reforçou a mensagem passada por Sá Pinto, na apresentação como sucessor de Abel, e está visto que será o discurso oficial para esta temporada: “Neste momento o Braga está muito focado na Liga Europa. Quanto ao campeonato, primeiramente queremos assegurar um lugar entre os quatro primeiros e andar sempre no topo. Vamos trabalhar para que esses objetivos sejam alcançados”.

O central brasileiro assinou pelo Braga até 2024 e tem cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.