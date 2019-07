Os Red Bull Honda voltam a dar trabalho aos Mercedes

Depois da vitória de Max Verstappen no GP da Áustria, a Red Bull volta a apresentar prova de que o motor Honda está mais competitivo e pode dar que fazer aos Mercedes. Pierr Gasly fez o tempo mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.

O francês registou a melhor volta em 1:27.173. Só Valtteri Bottas conseguiu, também, rodar no segundo 27. O finlandês da Mercedes ficou a 0.456s de Gasly. O terceiro mais rápido, à frente de Hamilton, foi Max Verstappen, no outro Red Bull Honda. O campeão do mundo, e líder do Mundial de Pilotos, ficou a quase um segundo do tempo de Pierre Gasly.

O GP da Grã-Bretanha realiza-se no domingo, às 14h10.