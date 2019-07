Peter Crouch retira-se aos 38 anos

"Se alguém me dissesse, há 17 anos, que eu iria jogar Campeonatos do Mundo, uma final da Liga dos Campeões, vencer a Taça de Inglaterra e chegar aos 100 golos na Premier League, eu evitaria falar com essa pessoa", escreveu o antigo internacional inglês, nas redes sociais.

Crouch termina a carreira como jogador da Premier League, no Burnley, clube que o contratou ao Stoke City em janeiro e, curiosamente, o único clube que representou pelo qual não marcou. O avançado fez seis jogos pelo Burnley, depois de ter estado sete anos e meio no Stoke.

Crouch despede-se com o coração cheio e depois de "muita reflexão". "Estou muito agradecido a todos os que me ajudaram a chegar onde cheguei e a ficar lá por tanto tempo", acrescentou o ex-jogador.

Formado no Tottenham, o ponta-de-lança só mais tarde na carreira viria a jogar pela equipa principal dos londrinos. Começou a aventura que agora termina em 2000, no modesto Dulwich Hamlet, dos escalões secundários do futebol inglês. Na mesma época jogou no IFK Hassleholm, da Suécia, e não teve férias, porque o Queens Park Rangers apostou no gigante de dois metros.

Em 2001/02 transferiu-se para o Portsmouth. Levava 19 golos quando despertou o interesse do Aston Villa, que o estreou na Permier League. A sua afirmação não foi imediata e chegou a ser cedido ao Norwich City.

A sua explosão aconteceu em 2004/05, com a camisola do Southampton. O clube desceu ao Championship, mas os 16 golos valeram a Crouch chamada à seleção inglesa e bilhete para Anfield. Fez 43 golos, em três épocas no Liverpool, e saiu para o Portsmouth em 2008/09. Na temporada seguinte estreou-se, finalmente, pelo Tottenham, o clube que o formou. Em dois anos fez 24 golos.