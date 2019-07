Santana Lopes diz não a Governo com Costa. “Estamos completamente longe”

Com António Costa não. Pedro Santana Lopes garante que “nunca viabilizaria um Governo liderado por António Costa, porque estamos completamente longe e distantes em matéria política”.

Entrevistado esta sexta-feira de manhã na Renascença, o líder do Aliança diz que trabalha para construir uma alternativa de centro-direita e recusa a ideia de negociar com o PS, mesmo que isso garantisse uma maioria de governo.

“Era preciso ele [Costa] mudar sei lá quantos graus, era preciso ele mudar muito e não acredito que isso aconteça. Ele tem o seu caminho, nós temos o nosso”, afirma.

O presidente do Aliança dedica esta semana ao debate das questões da saúde e fala em caos. Diz que falta dinheiro para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde e defende seguros de saúde para todos os portugueses.

“O Serviço Nacional de Saúde, o que faz, tem de começar a ser pago. Na generalidade dos países europeus, é obrigatório todos os cidadãos terem um seguro de saúde”, começa por dizer.

“Cá tem-se falado muito na ADSE, que é um seguro social para os funcionários públicos e suas famílias, em que as pessoas descontam 3,5%, ou então um seguro de saúde”, continua, lembrando que “metade dos portugueses não paga IRS”.

“Quem não pagar, tem de ser o Estado a fazer o pagamento do seu seguro de saúde, mas o cidadão” deve saber quanto custou a sua consulta ou tratamento. E depois paga com o seguro, defende.

“Levanta-te do sofá” é o nome da iniciativa do Aliança, que tem levado Pedro Santana Lopes a percorrer o país numa carrinha tipo "pão de forma", à procura de sugestões, numa altura em que a pré-campanha eleitoral para as legislativas já mexe.

Mas Santana diz que agora não pede votos a ninguém. “Não vou abusar das pessoas nem falo dos votos nem deixo ninguém à minha volta pedir para votar seja no que for”, garante no programa As Três da Manhã, esta sexta-feira.

No final da entrevista, o líder do partido respondeu às questões da Joana Marques.