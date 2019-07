Blati Touré realça importância do Vitória chegar à fase de grupos da Liga Europa

Blati Touré assume que não tem conhecimento profundo sobre o futebol português, mas investigou a história do Vitória de Guimarães e tem noção da importância de colocar o clube nas competições europeias.

"Sei que é um clube grande, que já jogou muitas vezes competições europeias e espero que volte à Liga Europa. Qualificarmo-nos para a fase de grupos da Liga Europa é um objetivo importante", define o jogador, em declarações aos jornalistas em Quiaios, onde o Vitória realiza o estágio de pré-temporada.



Internacional pelo Burquina Faso, o médio, de 24 anos, revela que se aconselhou com Paulo Daurte, selecionador daquele país, antes de assinar pelos minhotos. As palavras do treinador português, que estreou Touré na seleção do Burquina, foram determinantes.

Blati Touré esteve no Córdoba, na segunda divisão de Espanha, na época passada. O jogador só tem experiência de liga principal no Chipre, onde representou o Omonia. O médio passou, ainda, por AFC United, na segunda liga sueca, pelo Évian, na Ligue 2, e pelas equipas B do Recreativo de Huelva e do Rayo Vallecano.

O jogador assinou até 2022 pelo Vitória de Guimarães.