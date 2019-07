Treino do FC Porto antecedido por lição de arbitragem

O treino do FC Porto sofreu um ligeiro atraso, esta sexta-feira, devido à presença de dois representantes do Conselho de Arbitragem (CA) que marcaram presença no Olival para dar uma formação aos jogadores e aos treinadores sobre as alteralções às leis do jogo em vigor na próxima temporada.

Artur Soares Dias e Ricardo Duarte, vogal do CA, estiveram à conversa com os atletas.