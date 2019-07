Luiz Phellype entrega-se à luta com Dost no Sporting

Luiz Phellype está pronto para lutar com Bas Dost por um lugar no 11 do Sporting e defende que "é bom para o clube ter dois jogadores a dar o máximo para jogar". "Essa competição é sempre saudável", disse o brasileiro, em declarações aos jornalistas, na Suíça, onde os leões realizam o estágio de pré-temporada.

Dost teve problemas físicos na reta fnal da época passada e Luiz Phellype aproveitou para mostrar valor. O jogador contratado ao Paços de Ferreira, em janeiro, ainda fez oito golos. A disputa pela titularidade volta ao início e Luiz Phellype assume estar pronto para dar trabalho a Keizer.

O jogador destaca o "bom ambiente" que se vive no estágio que a equipa está a realizar e manifesta a certeza de que os adeptos se vão adaptar rapidamente. "Aconteceu comigo, fui muito bem recebido e isso agora está a acontecer com eles", conclui.