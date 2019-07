Thiago Almada é o novo extremo apontado ao Sporting

Thiago Almada é o novo nome associado ao Sporting como potencial reforço para o ataque. Os leões estão no mercado por um extremo e a imprensa avança com o nome do argentino que pertence ao Vélez Sarsfield.

Thiago Almada tem 18 anos, é internacional sub-20 pela Argentina, foi uma das revelações do última campeonato e pode chegar a Alvalade com o patrocínio do Manchester City. Os ingleses estão interessados no jogador e poderão adquiri-lo e cedê-lo ao Sporting.

O extremo tem apenas mais um ano de contrato com o Vélez e a cláusula de rescisão está fixada em 16 milhões de euros. O treinador do clube argentino, o antigo jogador do Sporting Gabriel Heinze, pretende manter Thiago Almada, mas, perante a recusa do atleta em renovar contratato, os dirigentes do Vélez tentarão fazer negócio neste defeso.

Thiago Almada realizou 21 jogos na época passada e marcou quatro golos.