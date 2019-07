Apreendida meia tonelada de cocaína em veleiro nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a apreensão de cerca de 500 quilos de cocaína que se encontrava a bordo de um veleiro, na baía da Praia da Vitória, ilha Terceira.

A embarcação fazia o transporte da droga entre a América do Sul e a Europa. No decorrer da operação "Tiphon" foram detidos dois homens, de nacionalidade estrangeira, com 41 e 53 anos de idade.

"Nesta operação foi detetada uma embarcação de recreio do tipo veleiro, suspeita de estar a ser utilizada no transporte de cocaína, entre a América do Sul e a Europa. A embarcação em causa, com bandeira de país estrangeiro, entrou na baía da Praia da Vitória, ilha Terceira, onde veio a ser intercetada e alvo de busca, em cumprimento de mandado judicial", lê-se no comunicado da PJ.

No comunicado enviado às redações, a Judiciária esclarece que "a investigação contou com o apoio do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, e das autoridades holandesas e espanholas".