Felipe diz que João Félix vai triplicar valor pago pelo Atlético

Felipe está convencido que João Félix vai, a curto prazo, justificar o investimento de 126 milhões de euros que Atlético fez na sua contratação. O antigo central do FC Porto, agora companheiro do avançado, prevê,em entrevista ao jornal "Marca", que "dentro de um ou dois anos, João Félix vai pagar tudo isso e triplicar".

A convicção de Felipe assenta na qualidade do antigo jogador do Benfica: "É um grande jogador. Eu acompanhava os jogos e eu via que ele tem muita qualidade. Agora está na minha equipa e vai dar muitas alegrias aos adeptos do Atlético".

Felipe quer fazer história no Atlético de Madrid

O internacional brasileiro acredita que Félix fará história no clube e também ele quer deixaer a sua marca. Contratado ao FC Porto, por 20 milhões de euros, Felipe explica que o seu plano passa por mostrar dentro de campo que tem o que é necessário para ser jogador dos "colchoneros".



O central chega para suceder a Godín, uma lenda do clube. Ressalva, no entanto, que não sente esse peso. Felipe quer fazer a sua própria história. "O Godín teve a sua história, foi ídolo dos adeptos. Hoje sou eu. Não tenho que substituir o Godín. Tenho de fazer o meu trabalho e a minha história para que eu também possa ser ídolo", afirma o defesa, que espera que o seu desempenho no novo clube lhe abra as portas da seleção brasileira.