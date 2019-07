Novo alvo do Sporting

Thiago Almada é o nome em destaque nas bancas, esta sexta-feira. O extremo foi uma das grandes revelações do último campeonato argentino e o "Record" faz manchete com ele: "Thiago Almada é o alvo", escreve o diario. Protocolo com o Manchester City pode desbloquear o negócio. Tem 18 anos e o Vélez só o vende por 20 milhões de euros.

A primeira página do jornal "O Jogo" está colorida com Marcano: "Nunca devia ter deixado o FC Porto". O central foi oficializado por quatro épocas e custa três milhões de euros.

"A Bola" faz manchete com Nuno tavares: "Um lateral 'made in' Seixal". O diário conta a história do jogador. Como o Benfica o descobriu no Casa Pia, depois de deixar o Sporting.

"O Jogo" anuncia que Tyler Boyd já deixou o Vitória de Guimarães. O internacional norte-americano vai para o Besiktas, por 2,5 milhões de euros.