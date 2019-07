Areia a menos “na camioneta” da Caparica. Praias fecham à vez em agosto

As praias da Costa da Caparica, no concelho de Almada, vão fechar à vez neste verão, entre julho e agosto. A razão prende-se com a necessidade de repor o nível de areia.

O processo chegou a ser anunciado para maio, mas, de acordo com a notícia do “Diário de Notícias” nesta sexta-feira, atrasou-se devido à demora de luz verde por parte do Tribunal de Contas.

“É muito complicado, porque se tem sido feito como inicialmente estava previsto, que era em maio, naturalmente que nesta altura estávamos todos muito mais tranquilos e o negócio corria naturalmente melhor”, diz à Renascença Acácio Bernardo, da Associação de Apoios de Praia da Costa da Caparica.

“As pessoas sentir-se-iam mais confortáveis. Há muita gente que se habitua a vir a estas praias e de repente vai ficar uma semana, na altura das suas férias, sem poder usufruir deste bem que é de todos”, reforça.

O calendário ainda não está fechado, mas a previsão é que a reposição de areia arranque no fim deste mês e prologar-se por agosto.

A Costa da Caparica é uma das zonas mais procuradas durante o verão na zona da Grande Lisboa.