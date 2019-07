Braga acolhe primeiro Encontro Ibérico de Catequetas

O I Encontro Ibérico de Catequetas, uma iniciativa da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Braga com o apoio do Secretariado Nacional de Educação Cristã, decorre esta sexta-feira e no sábado, em Braga.

O encontro tem como tema central “Uma Catequese com sabor a Jesus Cristo” e nele vão participar aqueles que trabalham a catequética no âmbito da teologia, para refletir sobre a prática eclesial.

O objetivo “é dar continuidade a uma relação que já existe entre alguns catequetas portugueses que se costumam deslocar a Madrid, como observadores, como pessoas convidadas, ao encontro da Associação Espanhola de Catequetas”, explica à Renascença o padre Luís Figueiredo Rodrigues, ligado à organização do evento.

O também diretor-adjunto da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Braga acrescenta que lhe pareceu “muito importante estreitar a relação entre Portugal e Espanha no que à reflexão espiritual diz respeito, aproveitando também esta ocasião para congregar os catequistas e pastoralistas portugueses, que não temos o hábito de desenvolver projetos conjuntos”.

“E o que se pretende é exatamente fazer com que a Faculdade de Teologia do Núcleo de Braga seja o núcleo aglutinador da reflexão e do pensamento destes diversos agentes portugueses”, acrescenta.

O evento está dividido em dois momentos: o primeiro, no dia 12 de julho, é destinado à reflexão e partilha: “vamos basicamente apresentar os projetos que cada um de nós tem em mãos, as reflexões que temos feito, os objetivos que temos para o curto e médio prazo”.

“E temos depois um momento em que vamos procurar conhecer aquilo que são as produções teológicas no que à catequese diz respeito na Península Ibérica e, como não poderia deixar de ser, as últimas publicações mais significativas”.

No segundo e último dia, o encontro destina-se a todos os interessados. Quem quiser assistir não precisa de se inscrever, basta aparecer no Auditório Professor Manuel Isidro Alves, do Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa.

Do programa deste segundo dia, destacam-se três intervenções: “a primeira vai ser realizada pelo Senhor D. António Moiteiro, presidente da Comissão Episcopal para a Educação Cristã e Doutrina da Fé, que nos vai falar sobre aquilo que são os grandes desafios da catequese em Portugal, hoje”.

“Depois, o professor Juan Carlos Carvajal Blanco, de Espanha, vem desenvolver o tema da ‘Catequese com sabor a Jesus Cristo’, no sentido em que é uma catequese mistagógica e iniciática. E depois o padre Tiago Neto, de Lisboa, vai-nos mostrar um bocado daquilo que tem sido o seu trabalho sobre o acompanhamento e as narrativas crentes no desenvolvimento pessoal”, prossegue.

A finalizar, o padre Luís Figueiredo Rodrigues explica a diferença entre catequetas e catequistas.

“Catequista é todo aquele que numa comunidade concreta, em nome dessa comunidade, realiza um processo de animação de educação da fé. Catequeta é o teólogo que reflete sobre essa mesma prática. Portanto, catequista refere-se à ação e catequeta refere-se à reflexão sistemática e científica sobre essa prática”, esclarece.