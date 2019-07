Os Metallica, em modo “fofinho”, lançam livro infantil

Quando pensamos em canções de embalar, os Metallica não são certamente a primeira banda que vem à cabeça. A história do grupo – que inclui a morte trágica do baixista Cliff Burton, conflitos internos e consumo de drogas e álcool – é atribulada. E é por isso que o lançamento pela banda de um livro infantil com a sua história, “The ABCs of Metallica”, é notícia.

A obra – cuja história é da responsabilidade da própria banda e de Howie Abrams e que conta com ilustrações de Michael McLeer – será publicada a 26 de novembro e já está disponível para encomenda antecipada.

Parte das receitas será doada à fundação All Within My Hands, gerida pela própria banda.

No site dos Metallica pode ler-se uma descrição do livro: “Incluindo rimas e ilustrações, ‘The ABCs of Metallica’ recorda a história da banda de A a Z! Cada letra do alfabeto destaca um momento da nossa viagem desde ‘Garage Days’ a ‘Master of Puppets’ e factos divertidos”.

Os Metallica tocaram pela 13.ª vez em Portugal a 1 de maio de 2019, no Estádio do Restelo, em Lisboa. Já editaram 10 álbuns de estúdio ao longo de toda a carreira: o primeiro é de 1983, “Kill 'Em All”, e o mais recente, “Hardwired... to Self-Destruct”, data de 2016.