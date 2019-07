Jonas conversa decisiva com Bruno Lage: "Disse-me que tinha de acabar como campeão"

Jonas contou, esta quinta-feira, que foi Bruno Lage que impediu que o avançado brasileiro pendurasse as botas em janeiro e que o convenceu a aguentar a lesão nas costas até ao final da época, de modo a fechar a carreira com chave de ouro.

"Já venho há dois anos com a lesão na lombar mas, no último ano, as dores e as dificuldades foram muito mais intensas. No início da época, já comecei bem depois dos meus companheiros. E quando voltei, voltei confiante e joguei até dezembro ou janeiro. Depois, quando tenho a segunda crise de dores, em janeiro, mandei uma mensagem à minha família e disse 'vou ver se chego até ao fim da época'", lembrou Jonas, em entrevista à BTV.

Jonas contou que "treinava com muitas dores" e que os jogos eram ainda piores. Por altura de janeiro, acreditava que não chegaria ao final da época e que terminaria a carreira em fevereiro. Ninguém o demovia - até que chegou Bruno Lage:

"Foi fundamental. O Bruno Lage chamou-me à sala dele e explicou-me qual seria a minha progamação até ao final da época. E disse-me, 'tu tens de acabar como campeão dentro de campo'. Isso deu-me uma confiança e uma força fundamentais. Foi tudo programado, tudo certinho. Estou muito grato ao Bruno Lage."

