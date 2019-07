Argélia e Tunísia nas meias-finais da CAN

As seleções da Argélia e da Tunísia garantiram, esta quinta-feira, o apuramento para as meias-finais da Taça Africana das Nações (CAN).

Os argelinos precisaram das grandes penalidades para superarem a Costa do Marfim. Feghouli marcou aos 20 minutos, mas após o intervalo Bounedjah falhou um penálti e os marfinenses acreditaram. Aos 62 minutos, Kodija empatou e levou o jogo para prolongamento. O empate não se desfez e, na "lotaria" dos 11 metros, a Argélia foi mais forte (4-3).

A Tunísia teve a vida mais facilitada: derrotou o Madagáscar, por 3-0. Sassi, Msakni e Sliti marcaram os golos tunisinos, na segunda parte.

Nas meias-finais, a Argélia vai defrontar a Nigéria, enquanto a Tunísia terá pela frente o Senegal.