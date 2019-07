Federação de Atletismo retira título ao Benfica e entrega-o ao Sporting

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou, esta quinta-feira, que vai tirar o título dos Campeonatos Esperanças femininos e entregá-lo ao Sporting.

Em comunicado no site oficial, a FPA explicou que a classificação "será revista, atendendo ao facto de se ter verificado uma situação de incumprimento do artigo 6.2 do Regulamento Geral de Competições, sobre a participação de atletas estrangeiros".

A FPA decidiu retirar da pontuação do Benfica as vitórias da equatoriana Gabriela Anahi Suarez nas provas de 100 e 200 metros.



Nesse sentido, o Benfica perde o título e o Sporting é o novo campeão.