Twitter esteve instável durante cerca de duas horas

Está detetada a causa que provocou instabilidade e mesmo indisponibilidade do Twitter durante um período que se pode estimar em duas horas, ao final do dia desta quinta-feira, de acordo com a informação reportada pelos utilizadores e pela própria página que atualiza o estado da rede social. É esta mesma página que atribui o problema a um erro de configuração.

“A indisponibilidade deveu-se a uma mudança interna de configuração, que estamos a corrigir”, lia-se às 20h56 de Portugal Continental. Pouco mais de uma hora depois, a equipa da rede social dava o problema como resolvido e passava para uma fase de monitorização: “O Twitter está de volta para a maior parte das pessoas. Estamos a trabalhar para regressar aos 100%”.

Às 19h58 de Portugal Continental, o problema estava a ser “investigado. De acordo com o Downdetector, uma página que regista períodos de indisponibilidade de vários serviços, a ocorrência era à escala mundial e as quebras começaram a ser reportadas a partir das 19h46.

A rede social sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, registou problemas apenas oito dias depois de Instagram, Facebook e WhatsApp terem ficado indisponíveis à escala global.

[Notícia atualizada às 22h30.]