O Twitter está inoperacional

Se tentou aceder ao Twitter e não o conseguiu fazer ou apenas pode visualizar tweets já carregados, o problema não deverá estar no seu telemóvel nem na operadora que utiliza. A rede social preferida do presidente americano Donald Trump está a atravessar uma “disrupção no serviço”, confirma a página que atualiza o estado da rede social.

O problema está a ser “investigado”, pode ainda ler-se na página. Já se tentar aceder a twitter.com, deverá ver a mensagem “Há algum problema técnico. Obrigado por avisar— vamos consertar isso e normalizar as coisas em breve”.

De acordo com o Downdetector, uma página que regista períodos de indisponibilidade de vários serviços, os problemas são à escala mundial e quebras começaram a ser reportadas a partir das 19h46, hora de Portugal Continental.

A rede social sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, regista assim problemas, apenas oito dias depois de Instagram, Facebook e WhatsApp terem ficado indisponíveis à escala global.