Portugal eliminado do Mundial feminino de hóquei em patins

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins foi eliminada, esta quinta-feira, do Mundial da modalidade, que decorre em Barcelona. Portugal perdeu frente ao Chile, nos quartos de final, por 4-2.

As chilenas adiantaram-se por Catalina Floes ao minuto 12. Aos 20, Portugal teve oportunidade de empatar, com um penálti, mas Maria Silva falhou. A abrir a segunda parte, Macarena Ramos fez o 2-0 em quatro minutos depois, Flores "bisou".

A sete minutos do fim, Marlene Sousa converteu com sucesso um livre direto, mas logo depois Ramos fez o segundo da conta pessoal e o 4-1 do jogo, sendo que Francisca Donoso ainda falhou um livre direto. A minuto e meio do final, Ana Catarina Ferreira reduziu, mas já era demasiado tarde para a reação.

Nas meias-finais, o Chile vai jogar com a Argentina, que goleou a Suíça, por 11-0. É com as helvéticas, diretamente, e com França e Alemanha (também eliminadas), indiretamente, que Portugal vai discutir o quinto lugar. da prova.