"Diz-se que não há racismo, mas há práticas que mostram que existe"

Maria Beatriz Rocha Trindade é socióloga. Doutorada pela universidade de Sorbonne, em Paris, foi a primeira mulher antropóloga portuguesa. Professora da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Aberta, introduziu em Portugal, em 1994, o ensino da Sociologia das Migrações e fundou o Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais (CEMRI), ligado à Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Pela vida de investigação, dedicada a estas matérias, já foi agraciada, em França, com a Ordre National du Mérite, e em Portugal, com a Grã­‑Cruz da Ordem da Instrução Pública.

Aos 81 anos, acompanha com atenção e interesse tudo o que se relaciona com o fenómeno migratório e lamenta que a Universidade Aberta não tenha avançado com a candidatura que propôs, há dois anos, para a criação de uma Cátedra UNESCO sobre a mobilidade e os direitos humanos ("People on the Move and Human Rights").

Conversamos na véspera de se realizar o I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa, que conhece bem, e depois de serem conhecidos os dados da Pordata, que indicam que aumentou o número de imigrantes em Portugal (chegaram cerca de 43 mil no ano passado, mais 13 mil do que há dez anos), mas que também subiu o número dos que saíram (31 mil em 2018, mais 11 mil do que em 2008). Esta mobilidade causa sempre mudanças na sociedade. No caso português, já mudou muita coisa no âmbito sociológico no país?

As migrações têm sido o tema de estudo e de trabalho de toda a minha vida, e dá-me sempre um grande prazer refletir, falar sobre o que penso sobre a mobilidade, que não pode ser traduzida por números, mas que tem de ser olhada com um olhar de solidariedade, fraternidade, um olhar de homem para homem, de mulher para mulher, um olhar com uma certa compreensão, que não se pode limitar unicamente à deslocação, mas que tem de ser situado num contexto, naturalmente, económico e social, que produz essa mobilidade.

Como se recordam em especial os mais velhos, da minha idade, quando se falava em emigração falava-se em ‘exmigration’, os que saiam, e pouco era tocado este tema da ‘inmigration’, os que entram. Ora, se olharmos retrospetivamente para a nossa história, toda a movimentação de seres humanos que se fez através da expansão, teremos que lembrar os muitos que saíram, desde sempre, e normalmente sempre pelas mesmas razões – mudar de vida, tentar uma vida melhor, ou integrar empreendimentos que levavam os que aqui residiam para fora.