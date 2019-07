Reino Unido junta-se a França e anuncia imposto sobre grandes empresas digitais

11 jul, 2019 - 18:51 • Redação com Lusa

O Governo britânico publicou esta quinta-feira um projeto de lei de imposto sobre grandes empresas digitais, no dia em que o Parlamento francês aprovou uma lei para taxar as organizações do setor, apesar das ameaças de retaliação dos EUA.