Saravia demorou menos de um segundo a dizer sim ao FC Porto

Renzo Saravia demorou menos de um segundo a aceitar a proposta do FC Porto. O lateral-direito argentino, que chegou, esta quinta-feira, a Portugal para reforçar o clube portista, assume que deu um grande passo na carreira.

"Mal surgiu esta oportunidade, não hesitei nem um segundo. Estou com muita vontade de começar a trabalhar e estar às ordens do mister", disse o internacional argentino, de 26 anos, em declarações ao Porto Canal.

Saravia revelou que teve ajuda de um ex-FC Porto, Lisandro López, para escolher o novo rumo a dar à carreira. O avançado disse "maravilhas" do Dragão e aguçou o apetite do defesa:

"É uma felicidade tremenda estar no FC Porto. Tenho muita vontade de começar esta nova etapa que, a nível pessoal, é um grande salto na minha carreira."



Saravia assinou contrato até 2023 e vai usar o número 24. Descreve-se como "um jogador aguerrido a defender", que também gosta de jogar e procura "ser uma opção no ataque". O objetivo é claro:

"É tratar de conseguir títulos, dar o meu contributo no papel que me for destinado e que o FC Porto consiga conquistar títulos. Sou um jogador que vai fazer tudo para dar o melhor e conseguir coroar com uma boa temporada a estreia neste clube."