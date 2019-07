Varandas pede à FIFA que proteja os clubes formadores. "Vivemos mercado selvagem"

Frederico Varandas esteve, esta quinta-feira, na FIFA para denunciar o que chama de “mercado de transferências selvagem”.

Aproveitando o estágio dos leões em solo suíço, o presidente do Sporting encontrou-se em Zurique com o líder do organismo que tutela o futebol mundial, Gianni Infantino, de forma a colocar o clube "mais perto dos órgãos de decisão".

"Mostrei a minha preocupação com a falta de regulação do mercado de transferência. Estamos a viver uma fase de mercado verdadeiramente selvagem, em que os clubes estão cada vez mais pobres. As receitas vão aumentando, mas o dinheiro não fica nos clubes e tem de haver coragem para que se faça regulação. Um clube com a dimensão do Sporting sente-se cada vez mais estrangulado e com dificuldades de sobrevivência. A FIFA tem o dever de enfrentar o problema de frente e de regular, de uma vez por todas, o mercado. Os clubes têm de se unir nesta guerra", afirmou o líder leonino, em declarações à Sporting TV.

O papel de formador do Sporting



Acompanhado do diretor-desportivo, Hugo Viana, Varandas queixou-se de falta de protecção ao clubes formadores, como é o caso do Sporting:



"Falei da nossa história de clube formador, que formou os melhores jogadores do futebol português: dois deles foram Bola de Ouro, um dos quais o maior jogador português de todos os tempos. Os clubes formadores, como o Sporting, têm de ser protegidos. Temos muitas dificuldades em lutar contra gigantes que chegam antes de se fazerem os contratos profissionais com os jogadores, é um vale-tudo. Os clubes formadores em Portugal têm dificuldades, precisamos que a FIFA intervenha em força."

Infantino assumiu que "É responsabilidade da FIFA ajudar os clubes a protegerem os jogadores", aproveitando para reconhecer o papel formador do Sporting.

"O Sporting não é só um clube, é uma instituição histórica que produziu tantos jogadores fantásticos. Cristiano Ronaldo e Figo são apenas alguns, mas há Futre, Quaresma e tantos mais. Ao longo de décadas, o Sporting construiu a sua reputação e é importante que continue a produzir jogadores para a equipa principal", frisou o presidente da FIFA, também à Sporting TV.