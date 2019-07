Benfica confirma transferência de Saponjic para o Atlético de Madrid

O Benfica confirmou, esta quinta-feira, a transferência de Ivan Saponjic para o Atlético de Madrid

O avançado sérvio, de 21 anos, terminou a relação contratual com o clube encarnado e foi "cedido a título definitivo" aos espanhóis.

Saponjic foi formado no Partizan de Belgrado e, após duas meias épocas na equipa principal, com 11 golos em 41 jogos, o Benfica contratou-o, em janeiro de 2016. Contudo, o internacional sérvio de sub-21 limitou-se às equipas B e sub-23 e a um empréstimo aos belgas do Zulte Waregem.

Agora, Saponjic segue o mesmo caminho de João Félix, que trocou o Benfica pelo Real Madrid a troco de 126 milhões de euros - 120 milhões para o Benfica e os outros seis em juros.