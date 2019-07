85% dos turistas que visitaram o Porto nunca se tinham sentido tão felizes

O núcleo de investigação do ISAG (Instituto Superior de Administração e Gestão) conduziu em outubro de 2018 um estudo sobre a satisfação dos turistas que visitam a cidade sede da instituição, o Porto. E o mínimo que se pode dizer, após 1253 entrevistas, é que os visitantes (nacionais e internacionais) foram muito felizes na Invicta. Foi isto que responderam em 90% dos casos.

Possivelmente ainda mais impressionante é que 85% afirmaram que foi no Porto que se sentiram mais felizes, quando comparado com outras cidades, e 77,25% promete voltar. No total, foram entrevistados cidadãos de 48 nacionalidades, destacando-se os alemães (12,5%), brasileiros (10,5%), franceses (8,3%) e britânicos (7,9%). Foram os alemães, brasileiros e holandeses a revelar mais felicidade.

Os resultados do estudo, intitulado “Porto versus Well-Being” e conduzido por Ana Pinto Borges e Elvira Pacheco Vieira, superaram as “melhores previsões”: “Temos desenvolvido, ao longo dos últimos anos, vários estudos ligados a grandes eventos na cidade e percebemos, ano após ano, que o número de visitantes estrangeiros tem aumentado significativamente, muitas vezes devido à reputação da cidade no panorama internacional. Quisemos, por isso, perceber quais os pontos de interesse mais atrativos para os turistas, quais as suas motivações e se de facto a cidade cumpre com as suas elevadas expectativas”.

Relativamente aos fatores que motivaram a visita, destacou-se a importância atribuída a “saborear a gastronomia e conhecer chefes portugueses” (4,21 em 5), “relaxar/descansar” (4,15 em 5) e “visitar património/monumentos/museus” (4,1 em 5). Quase metade dos turistas justificou também a escolha pelo Porto devido à possibilidade de “visitar as caves de vinho do Porto” (42,94%). Adjetivos como “emocionante”, “divertido” ou “inesquecível” foram algumas das palavras mais usadas para descrever a experiência global.

Quando questionados sobre a perceção de felicidade à sua volta, garantiram que sentiam que as pessoas se encontravam felizes durante a estadia na cidade, numa classificação de 4,25 em 5.