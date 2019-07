Wimbledon tem a primeira dupla de finalistas: Serena Williams e Simona Halep

Serena Williams e Simona Halep são as finalistas do quadro feminino de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da época de ténis. É um duelo entre duas antigas número um do ténis mundial.

A norte-americana, número 10 mundial, derrotou a checa Barbora Strycová, número 54, que tinha feito sensação ao eliminar várias cabeças-de-série. Serena venceu em somente dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 6-2.

Para a romena, sétima colocada do "ranking" WTA, esta é uma estreia na final do All England Club. Para lá chegar, Halep bateu a ucraniana Elina Svitolina, oitava da classificação, também em dois "sets", por 6-1 e 6-3.

A vitória de Halep demorou apenas 1h13 a ser construída. A de Serena nem à hora chegou (0h59). As duas tenistas chegam à final em grande forma, embora com contextos distintos.

A romena pode ganhar o segundo título em torneios do Grand Slam. A norte-americana tem oportunidade de chegar ao 24.º e, assim, empatar com Margaret Court como a tenista da história com o maior número de Majors conquistados.