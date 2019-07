Lyon perto de acordo total com Anthony Lopes para renovação

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, revelou, esta quinta-feira, que o clube está muito próximo de chegar a acordo com Anthony Lopes e os seus representantes para a renovação de contrato.

O guarda-redes português, de 28 anos, termina contrato no final da época, pelo que, a partir de janeiro, poderá comprometer-se com um novo clube para a temporada seguinte. O Lyon tem tentado evitar isso e prolongar o vínculo de Anthony Lopes, contudo, o processo tem sido complicado. No entanto, o cenário parece ter mudado.

"Estamos muito, muito perto de um acordo com Anthony Lopes. Até já chegámos a um entendimento, agora só temos de chegar a acordo com os agentes", revelou o presidente do clube francês, em conferência de imprensa. "O facto de estar a demorar não quer dizer que seja complicado", acrescentou.

Anthony Lopes é titular indiscutível do Lyon, clube que o formou e lançou no futebol profissional, desde a época 2013/14.