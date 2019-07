Quase 280 bombeiros e sete meios aéreos combatem incêndio em Alvaiázere

Um incêndio deflagrou ao início da tarde desta quinta-feira em Alvaiázere, no distrito de Leiria, com duas frentes ativas. Pelas 15h10, o fogo estava a ser combatido por oito meios aéreos e 215 bombeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro. Perto das 17h, o número de operacionais no terreno ascendia aos 278, apoiados por sete meios aéreos.

Segundo fonte do CDOS, o alerta para o fogo numa zona florestal na localidade de Melgaz, freguesia de Pussos São Pedro, em Alvaiázere, foi dado por um vigia por volta das 14h16.

"Há duas frentes ativas e não há habitações em risco", acrescentou a mesma fonte, adiantando que, no local, estão oito meios aéreos, um dos quais "é apenas de reconhecimento".

De acordo com uma fonte da GNR, a autoestrada 13 (A13) está cortada entre os nós de Cabaços e Avelar na sequência do fogo.

Perto das 17h, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil referia que estavam no teatro de operações 278 elementos, apoiados por 80 veículos e sete meios aéreos.



[Atualizado às 16h50]