Incêndio em Alvaiázere em fase de resolução. A13 reaberta ao trânsito

Um incêndio deflagrou ao início da tarde desta quinta-feira em Alvaiázere, no distrito de Leiria, com duas frentes ativas. Depois de quase 280 bombeiros terem estado a combater as chamas apoiados por oito meios aéreos, pelas 17h30 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria disse à Lusa que o fogo já tinha entrado em fase de resolução.

Meia hora antes, o número de operacionais no terreno ascendia aos 278, apoiados por sete meios aéreos e 80 veículos, sendo que já só havia uma frente ativa, depois de ter tido duas.

O alerta para o fogo numa zona florestal na localidade de Melgaz, freguesia de Pussos São Pedro, foi dado por um vigia por volta das 14h16.

A autoestrada 13 (A13) esteve cortada nos dois sentidos entre os nós de Cabaços e Avelar na sequência do fogo. Como explicou a autarca de Alvaiázere, Célia Marques, a autoestrada foi cortada "não só devido ao fumo, mas também porque uma das vertentes se encontrava a arder perto da via", entre o Barqueiro e Cabaços.

A circulação na A13 foi retomada nos dois sentidos assim que o fogo florestal entrou em fase de resolução. Esta fase não significa que o incêndio está extinto, mas sim que já não representa "perigo de propagação para além do perímetro já atingido", ou seja, está dominado pelos operacionais.

A página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil referia que, às 17h30, mantinham-se no teatro de operações 278 operacionais, apoiados por 80 veículos e sete meios aéreos.



Segundo o CDOS, os meios irão manter-se em mesmo número no local, pelo menos até o fogo estar em fase de conclusão. Ao longo da tarde, nenhuma habitação esteve em risco, garantiu fonte do CDOS de Leiria.



