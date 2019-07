Marcano assume que nunca devia ter saído do FC Porto

Iván Marcano já tinha dito que não se arrepende das decisões que toma na sua vida, mas ao voltar ao FC Porto assume que "nunca devia ter saído" do Dragão. A época na Roma não correu como o central previa e "regressar ao FC Porto era algo em que pensava há já muito tempo", revela, em declarações publicadas pelos azuis e brancos.

“Tinha muita vontade de regressar e o FC Porto também queria muito que regressasse. Foi 50/50, mas se calhar um pouco mais da minha parte. Este é um clube do qual provavelmente nunca devia ter saído. Finalmente estou aqui e agora só quero retribuir com muitos êxitos o esforço que foi feito", observa Marcano.



Voltar aos Aliados para festejar o título nacional é o desejo do defesa, que realça, também, o desejo que todos no FC Porto tinham em reencontrá-lo: "O 'mister' queria que viesse, toda a gente queria que viesse e creio que, com um bom trabalho, posso ajudar. Já me conhecem e espero que voltemos a ser campeões".

Marcano saiu do FC Porto, no final da temporada passada, a custo zero, para a Roma. Regressa um ano depois, com os dragões a pagarem três milhões de euros aos italianos. O central espanhol assina por quatro épocas.