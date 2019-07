Pedro Sousa eliminado no Challenger de Perugia

Pedro Sousa foi derrotado na 3.ª ronda do Challenger de Perugia, em Itália, por Guillermo Garcia-López. O tenista espanhol, 164.º do "ranking" e antigo número 23 do mundo, venceu, precisou de quase duas horas para vencer o português, pelos parciais de 7-6 e 6-2.

Sousa, 107 da classificação ATP, deixa o torneio italiano, que fica sem portugueses, depois de Gonçalo Oliveira ter sido derrotado na 1.ª ronda, por Giulio Zeppieri.