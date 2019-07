Diego Galo e Jean Filipe reforçam defesa do Chaves

O Chaves apresentou, esta quinta-feira, Diego Galo e Jean Filipe. Dois reforços para a defesa, no ano em que o clube tentará regressar à I Liga. Galo, central de 35 anos, volta a segundo escalão depois de seis temporadas no liga principal.

O jogador reencontra José Mota, com quem ganhou uma Taça de Portugal, no Desportivo das Aves. O jogador está desde 2008 em Portugal e assina por uma temporada.

Jean Filipe chega a Trás-os-Montes por empréstimo do Portimonense. O lateral-direito, de 25 anos, vai cumprir a quarta época consecutiva na II Liga, depois de ter estado no Varzim, durante duas temporadas, e ter representado a Académica, no ano passado.

Jean Filipe foi contratado pelo Portimonense, em 2015/16, ao Atlético Paranaense, mas ainda não conseguiu fixar-se no plantel algarvio.