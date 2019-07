Cândido Costa sobre Marcano.​ “FC Porto contrata um titularíssimo”

Cândido Costa consider que o FC Porto acerta ao recuperar Marcano, depois de o ter perdido para a Roma, na época passada. O antigo jogador do FC Porto considera que o espanhol é elemento ideal para resolver as saídas de Felipe e Éder Militão.



Cândido Costa diz que o Porto “contrata um titularíssimo, que esteve durante quatro temporadas no FC Porto e foi sempre titular com vários treinadores”.

“Foi profissional sóbrio, competente e comprometido e chega para ser titular, não necessitando de adaptação”, avalia Cândido Costa, em entrevista à Renascença.

O ex-jogador, atual comentador, desvaloriza também o facto de alguns adeptos do FC Porto não se terem esquecido da saída a custo zero de Marcano, no verão de 2018. “Quem é que se ía buscar que conseguisse resolver a questão dos centrais no imediato?”, questiona o antigo médio-ofensivo.

Depois de várias saídas no plantel, o FC Porto já anunciou a contratação de cinco jogadores. Saravia, Marcano, Nakajima, Zé Luís e Luis Diaz.

Para Cândido Costa é urgente a contratação de um guarda-redes, mas o processo não é fácil, até porque é necessário gerir “a evolução do jovem Diogo Costa”, não esquecendo ainda o meio-campo, que deve receber “mais um jogador”, para competir com Danilo, Oliver Torres, Loum, Sérgio Oliveira e Otávio.