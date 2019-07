​Atriz internada e "com prognóstico reservado" após queda no Teatro da Cerca

A atriz Maria João Robalo, que sofreu uma queda na segunda-feira no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, está "ventilada e com prognóstico reservado", disse esta quinta-feira o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

A atriz, da companhia de Coimbra Escola da Noite, "continua internada no Serviço de Medicina Intensiva do CHUC, está ventilada e com prognóstico reservado", afirmou à agência Lusa o gabinete de comunicação do hospital.