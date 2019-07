A associação que se fez à estrada no Alentejo para tratar as feridas do pé e da alma

Mais velho, Jaime Badalo convive com a diabetes há duas décadas. Aos 80 anos, albergado no mesmo lar, recebeu há pouco tempo e pela primeira vez o tratamento do pé diabético pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP). “Acho bem que nos façam exames para saber como estamos”, diz enquanto é tratado.

Contudo, uma pancada na perna e uma ferida mudaram-lhe o percurso. Inúmeros tratamentos e meses de internamento não chegaram para lhe salvar o membro inferior esquerdo. Amputado aos 77 anos, vive há seis meses no lar da Casa do Povo de Vendas Novas, na Afeiteira.

Além da diabetes, um AVC paralisou-lhe o lado direito do corpo, condicionando largamente a sua vida, e é por isso que recebe com agrado esta visita do “simpático senhor enfermeiro”, a quem pede “conselhos" e que o trate.

Prevenção, sensibilização e formação

Cândido e Jaime são dois dos muitos idosos institucionalizados com diabetes, que foram rastreados e que agora estão a receber tratamento do pé diabético.

“Neste momento, estamos em 18 instituições de três concelhos do Alentejo, rastreámos 302 pessoas e, para tratamento, foram identificadas com o grau de médio e alto risco cerca de 200 pessoas”, revela à Renascença Catarina Mouronho.

A gestora deste projeto de intervenção no pé diabético explica que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) celebrou protocolos de colaboração com os municípios de Alcácer do Sal, Montemor-o-Novo e Vendas Novas, para a implementação do projeto PEDIAP – Intervenção em Lares e Centros de Dia no Pé Diabético.

“É um projeto cofinanciado pela Direção Geral da Saúde (DGS), no âmbito do Programa Nacional da Diabetes, com incidência nestes três concelhos e que se vai desenvolver, por um ano, até fevereiro de 2020”, adianta Catarina Mouronho.

O objetivo é “intervir na prevenção e controlo da diabetes, em lares, centros de dia, mas também ao domicílio, para promover a diminuição de feridas e amputações e, por outro lado, para sensibilizamos e darmos formação aos cuidadores formais e informais”, acrescenta.

Depois de contactadas várias entidades da região, nomeadamente Câmaras Municipais e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, foram apurados os concelhos que merecem maior preocupação nesta área específica, permitindo “melhorar um pouco a condição de saúde destas pessoas”.

“Estou muito satisfeita”, admite a gestora do projeto. "Denoto um sorriso nos lábios de quem estamos a intervir. Mesmo sabendo que a diabetes não tem cura, estas complicações crónicas, como o pé diabético, podem ser prevenidas e é esse trabalho que os nossos enfermeiros estão a fazer, ao cuidar e ao olhar por estas pessoas.”

O pé diabético traduzido em números

O pé diabético é uma complicação frequente da diabetes que pode ter consequências muito graves. Pode provocar deformações, feridas e até amputações, influenciando gravemente a qualidade de vida e consumindo recursos financeiros muito elevados. Os números mais recentes, de 2016, indicam que o número de amputações ascendeu a 1.037, segundo a APDP.

Viver com a doença requer paciência e moderação nos hábitos do dia-a-dia e as pessoas com diabetes têm um risco elevado (entre 19% e 34%) de desenvolver esta condição. A úlcera do pé diabético é uma situação crónica que necessita de vigilância constante, sendo que após a primeira ferida a recorrência é elevada -- estima-se que em 60% dos casos possa voltar a ocorrer nos três anos seguintes.

A APDP revela, também, a existência de estudos que “comprovam que apenas 50% das pessoas com diabetes sobrevive dois anos após uma amputação major".

A taxa de sobrevida é baixa e inferior a algumas patologias oncológicas, sendo que a taxa de mortalidade após a primeira amputação major, em cinco anos, sobe para 68%-78,7%, adianta a associação.

Trata-se de uma complicação que representa “um forte custo para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, pois com o número de amputações registadas, os hospitais acabam por estar a pagar amputações quando a prevenção poderia ser a resposta.

“Estima-se que 20 a 25% das admissões hospitalares de pessoas com diabetes acontecem devido ao pé diabético, por isso a APDP tem trabalhado para responder a este flagelo, com projetos de rastreio e tratamento, sempre com o doente e a sua saúde e qualidade de vida no centro das preocupações.”

Isolamento “não é só estar longe, é estar também sozinho”

“Uma em cada quatro pessoas com diabetes vai ter problemas no pé”, afirma Rui Oliveira. O enfermeiro, que está de visita ao lar e centro de dia da Afeiteira (Vendas Novas), mostra-se preocupado com o panorama da doença em Portugal, que varia “dependendo de cada região.”