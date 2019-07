José Gomes precisa de reforços no Reading e deixou o alerta, após o jogo-treino da sua equipa com o Gibraltar United, incluído no estágio que a equipa está a realizar em Espanha. O treinador português "satisfeito com o trabalho que os miúdos têm realizado", mas sublinha que é preciso mais matéria-prima para o clube lutar pelos seus objetivos.

"Estou satisfeito com o trabalho diário, mas nós precisamos de construir o nosso plantel. Se queremos lutar no Championship, com alguma ambição, temos de melhorar o nível da nossa equipa", diz o treinador, em declarações publicadas pelo clube inglês.

O Reading conta para já com o regresso do avançado norte-americano Andrija Novakovich, que na época passada esteve cedido ao Fortuna Sittard, da Holanda. O Readinf venceu o Gilbraltar United, por 10-0, mas no sábado tem um teste bem mais exigente, diante do Sevilha.