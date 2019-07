Um morto e 13 feridos em incêndio numa central elétrica na Rússia

"O acidente ocorreu na Termoelétrica nº 27 (Severnaya), localizada na localidade de Chelobityevo, no distrito de Mytishchi, na região de Moscovo. Foi destacado para o local um grande número de elementos do Ministério de Emergências", revelou fonte dos serviços de emergência à àgência de notícias russa TASS.

As chamas atingiram um gasoduto. As autoridades tiveram de encerrar ao trânsito uma autoestrada próxima do local do incêndio.

Foram mobilizados para o local pelo menos dois meios aéreos. O incêndio foi entretanto extinto.

[notícia atualizada às 13h20]