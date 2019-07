Miguel Veloso a caminho do Verona

Miguel Veloso está prestes a ser anunciado como reforço do Verona, equipa que esta época está de regresso à Serie A italiana. A Sky Sport dá como certa a transferência do internacional português, que esteve no Génova nas últimas temporadas.

O Verona o segundo clube que Veloso representa em Itália, depois de cinco anos no Génova, em dois períodos diferentes. Pelo meio, o antigo jogador do Sporting passou quatro épocas no Dínamo de Kiev.

Miguel Veloso, de 33 anos, fez 22 jogos, na temporada passada.