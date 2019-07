Jovane e Ivanildo acusam desgaste no Sporting

Jovane Cabral e Ivanildo apresentam queixas musculares, depois do jogo com o Rapperswill-Jona, e não treinaram, esta quinta-feira, na Suíça, onde o Sporting realiza o estágio de pré-temporada. O extremo e o central ficam no hotel a fazer tratamento.

São mais duas baixas para Marcel Keizer, a juntar a Rosier, que esteve no relvado a fazer trabalho específico, e a Ristovoski e Battaglia, que continuam os respetivos programas de reabilitação.

O treinador dispôs, assim de 24 jogadores aptos para treinar.