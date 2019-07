Koscielny recusa viajar com o Arsenal para estágio

Laurent Koscielny largou a braçadeira de capitão e recusou entrar no avião com os restantes companheiros do Arsenal para o estágio de pré-temporada que a equipa vai realizar nos Estados Unidos. O central francês, de 33 anos, tem contrato até junho de 2020, mas pretende regressar ao seu país e optou por uma posição de força.

"Estamos muito desiludidos com a atitude do Laurent [Koscielny], que vai contra as instruções que lhe demos. Esperamos resolver este assunto e não vamos prestar mais declarações, neste momento", reagiu o Arsenal, em comunicado.

Koscielny está no clube desde 2010. Na época passada fez 29 jogos pelos "gunners". De acordo com a imprensa, o jogador, que em França representou Guingamp, Tours e Lorient, é pretendido por Bordéus, Rennes e Lyon.