Barco-hospital Papa Francisco. Um "milagre" que vai chegar a 700 mil pessoas no Rio Amazonas

Um navio que cuida da saúde e do espírito a quase 700 mil pessoas ao longo do Rio Amazonas, no Estado do Pará, ao norte do Brasil.

O barco-hospital Papa Francisco, inaugurado no último fim-de-semana, foi inspirado por uma conversa do próprio Papa, quando encontrou os frades da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, no Rio de Janeiro, em 2013. Seis anos depois, a embarcação vai levar médicos e consagrados, de cais em cais, entre as mil comunidades ribeirinhas de 12 municípios.

“Estamos aqui, realmente, diante de um milagre e, se Deus quiser, vamos poder atender muita gente. Aqui poderemos, de facto, colocar a caridade em prática, indo ao encontro daqueles mais necessitados, dos pobre e sem condições e que precisam de um tratamento melhor”, disse o bispo da diocese brasileira se Óbidos, D. Bernardo Bahlmann.