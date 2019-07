Taylor Swift renova título de celebridade mais bem paga do mundo

Taylor Swift, Kylie Jenner e Kanye West são as celebridades do mundo do entretenimento mais bem pagas do mundo. Pelo menos, foram-no em 2018, segundo a lista divulgada pela revista “Forbes” na quarta-feira.

Taylor Swift, de 29 anos, ganhou perto de 164 milhões de euros (185 milhões de dólares) no ano passado, renovando o primeiro lugar na lista.

Para tal contribuiu, segundo a CBS, a tourné mundial “Reputation”, que rendeu cerca de 235 milhões, tornando-se o maior sucesso de bilheteira de todos os tempos.

A chegada de um novo álbum (“Lover”) neste verão poderá dar um empurrãozinho à lista deste ano.

A cantora norte-americana também liderou a lista da "Forbes" em 2017, ano em que arrecadou 170 milhões de dólares (quase 160 milhões de euros), graças ao sucesso de outra tourné, dessa vez no âmbito do álbum "1989".

A “Forbes” avalia os rendimentos das celebridades, antes de impostos, entre 1 de junho de 2018 e 1 de junho de 2019.

Em segundo lugar da lista aparece Kylie Jenner, uma das irmãs Kardashian. No ano passado, e aos 21 anos, vendeu a sua marca Kylie Cosmetics, avaliada em 360 milhões de dólares, o que lhe rendeu um lucro anual de 170 milhões de dólares.

O seu cunhado, o rapper Kanye West, aparece em terceiro lugar, com um rendimento de pouco mais de 133 milhões de euros (150 milhões de dólares), para o qual contribuiu o sucesso da linha de calçado Yeezy da West.

Segundo a “Forbes”, é deste negócio que o marido de Kim Kardashian mais lucro retira, dada a parceria com a Adidas, que lhe paga uma ‘royalty’ por sapato de 15%. Além disso, é dono da empresa de vestuário Yeezy.

A lista prossegue com Lionel Messi em quarto lugar, Ed Sheeran em quinto, Cristiano Ronaldo em sexto e Neymar em sétimo.

No top 10 estão ainda a banda The Eagles, o apresentador Dr. Phil McGrawe e o lutador Canelo Alvarez.