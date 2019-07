Não contem com Rafael Camacho para lateral

Rafael Camacho deixa bem claro que não pretende ser utilizado como lateral-direito. Extremo de raiz, o jogador foi testado na posição mais recuada, por Jurgen Klopp, no Liverpool, mas o reforço leonino avisa Marcel Keizer que não pense nisso.

"Não gosto de jogar a lateral. Sou extremo e gosto de fazer golos. Lateral não é para mim", sentencia o jogador. Nestas declarações aos jornalistas na Suíça, onde o Sporting realiza o estágio de pré-temporada,Camacho comentou a derrota com o Rapperswill-Jona, do terceiro escalão do futebol helvético, por 2-1.

Camacho fez parte da equipa que disputou a segunda parte e considera que, apesar do resultado, "foi um bom jogo". "Nesta fase o resultado não é o mais importante. Estamos a crescer", observa o jogador que está satisfeito com o regresso a Alvalade.